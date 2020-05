Už som si raz s touto myšlienkou lámal hlavu. Dnes som pozeral jednu časť Super Star. Len tak. Nepozrel som ju ani celú, lebo som to musel vypnúť. A znova som začal rozmýšľať nad tou istou otázkou: “o čo vlastne ide?”.

Prečo práve pri pozeraní speváckej súťaže ? A o čo vlastne ide v tej mojej otázke a uvažovaní ?

Bola to časť tesne pred živými vystúpeniami, takže všetci súťažiaci boli na tom spevácky veľmi dobre a bolo určite ťažké, z nich vybrať do ďalšieho kola.

Bolo to tam mnoho sympatických, srdečných a normálnych ľudí. Z nich nepostúpil ani jeden. Všetci, ktorí išli ďalej, boli “iní”. Určite aj oni sú dobrí ľudia s dobrým srdcom. Ale boli...ťažko to nazvať jedným slovom...boli takí svetskí. Vysekaný model či afektovaná speváčka spievajúca v Rakúsku. Jednoducho mi to prišlo, že do tejto súťaže nepotrebujú nikoho obyčajného, nech spieva akokoľvek skvele. Ale niekoho, kto je proste iní.

Jasné, ide o televíznou šou, na ktorú sa musia ľudia pozerať...a ľudia sa nebudú pozerať na nikoho obyčajného, normálneho či priemerného (to nehovorím o speve).



A tu to prišlo. Ľudia ako keby nechcú vidieť obyčajnosť, lebo sa nepovažuje za synonymum úspechu (a to teraz myslím všeobecne pre život, už sa nebavím o speváckej súťaži).

Ďalší a možno ešte lepší príklad sú talkshow. Do týchto relácií sú pozývaní výhradne (na pár výnimiek) známi či úspešní ľudia, ktorých už poznáme z ďalších troch talkshow, v ktorých už boli. A prečo volajú práve týchto ľudí: hercov, športovcov, ľudí z obrazoviek či podnikateľov ? Lebo sú v očiach ľudí a sveta (ktorí tvoria zase len ľudia) úspešní. Majú viacej peňazí, vidno ich v telke, cestujú po svete alebo chodia do relácií. O toto ide ? Toto je v živote človeka úspech ?



Prečo niekto nezavolá do televíznej relácie ženu, ktorá 30 rokov predáva v obchode ? Prečo nie je urobený rozhovor v prestížnom magazíne s mužom, ktorý celý život robil murára ? Oni nie sú úspešní ? Ich príbehy by nezaujímali ľudí ? Toto ľudia nechcú vidieť a počuť, lebo je to obyčajné a “neúspešné” ?

Aj keď vznikne nejaký nový formát talkshow (hlavne na YT), tak sa tam opäť volajú na rozhovor tí istí “úspešní” ľudia.



Tu chcem trocha spomenúť tie výnimky. Sú určité talkshow, kde sa volajú aj...nechcem to slovo použiť, ale musím...aj obyčajní ľudia. Väčšinou ale ide o relácie v regionálnych médiách či mimo hlavný vysielací čas.

Za vzor sa kladú celebrity, boháči a herci. Je to zase len preto, že ich vidno v telke a majú peniaze ? Na tomto stoja všetky bulvárne médiá. A “normálni” a “obyčajní” ľudia to “žerú aj s navijakom”. Ako keby sa nestotožňovali so svojím životom a prácou. Lebo meradlom úspechu sú prestíž a peniaze. Ak by sme naozaj mali merať podľa tohto, tak človek s poctivou priemernou prácou a platom, nebude nikdy “úspešný”, lebo nebol v talkshow a nezarobil tisíce či milióny. Policajti, pekári, upratovačky, … a tisíce ďalších si majú na základe čoho povedať: “som úspešný.”

Rozoberajú sa v časopisoch a reláciach tehotenstvá známych žien, a prečo ? Tehotná športovkyňa alebo speváčka je dôležitejšia ako tehotná učiteľka ? Čo má ísť hlavou “obyčajnej” tehotnej žene, keď si číta trojstranový článok o tehotnej slovenskej tenistke ?



Takýchto paradoxov a otázok mi pri tomto rozmýšlaní ide hlavou tisíce....



Odpoveď na otázku: “o čo vlastne ide ?”, nejdem dávať. Každý nech si na ňu odpovie sám. Nech sa každý zamyslí, či pár tisíc zdanlivo úspešných ľudí, bude meradlom pre miliardy “priemerných, obyčajných a neznámych” ľudí.



Nejdem nikomu nanucovať tieto moje myšlienkové pochody ani tvrdiť, že iný pohľad je nesprávny. Jednoducho sa chcem podeliť s mojou myšlienkou, a niekto si možno po prečítaní povie: “sme dvaja, čo sa na toto pozerajú rovnako.”



A ak budete mať 15 minút čas, tak si pozrite priložené video. Mne na mnohé odpovedalo a možno aj vám odpovie.

https://www.youtube.com/watch?v=S_akTbwtXuM