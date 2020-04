V kvalitnej reštaurácii - 1. časť

Naozaj je to len o donesení nápojov a jedla, zaplatení a pozdravení pri odchode z reštaurácie ? Áno je to len o tom...ale iba počas 30 minútového obedu počas prestávky v práci, inak NIKDY.

Aj keď sú teraz reštaurácie a hotely zatvorené, tak to nie je na večnosť. Keď sa brány gastro prevádzok opäť otvoria, tak nejeden človek pôjde s radosťou a chuťou na dobrý obed alebo večeru (POZNÁMKA Č.1: budem písať o ozajstnom obede alebo večeri v À la carte reštaurácií,

nie o obedovom menu, na ktoré máte 30 minút).

Pre lepšie čítanie a pochopenie si predstavte, že idete v páre na peknú spoločnú večeru (POZNÁMKA Č.2: nezadaní ľudia netrápte sa, vy si predstavte, že ste na pracovnom obede) a celú túto udalosť si prejdeme v samostatných bodoch.

Dnes si teda povieme, ako by mal vyzerať váš vstup do reštaurácie, usadenie k stolu a ako by mal byť nastretý váš stôl.

1. VSTUP DO REŠTAURÁCIE

Už pri vstupe by si vás mal niekto všimnúť. Ak nie hneď, tak čím skôr. Čašník/servírka môže byť zrovna v kuchyni alebo obsluhuje hostí pri stole. Takže hneď, ako si vás všimne, vás musí pozdraviť (POZNÁMKA Č.3: podčiarkujem slovo "musí"). Samozrejme, keď sa nachádzate na opačnej strane miestnosti, nebude po vás čašník kričať "dobrý večer", ale ukloní sa hlavou, čím vám dá najavo, že vás registruje a osobne vás pozdraví až pri stole.

Čo sa týka usádzania (to znamená, že hneď po vstupe sa vás ujme čašník, ktorý vás usadí k najvhodnejšiemu stolu), tak to na Slovensku veľmi nefunguje. Nejeden raz sa vám určite

stalo, že ste prišli do podniku piati a nemali ste si kde sadnúť, lebo pri všetkých stoloch pre 4 či 5 ľudí sedeli dvaja ľudia. To sa deje presne preto, že ich nikto neusadil a sadli si, kde chceli. Toto funguje najmä v Taliansku, Španielsku či Francúzsku. U nás toto nájdete len ojedinele a vo veľmi kvalitných

reštauráciach. Takže je lepšie si stôl dopredu rezervovať. Ak ste tak neurobili a čašník vás neusadí, tak si stôl vyberte sami (POZNÁMKA Č.4: len nezabudnite na zdravý sedliacky rozum a nesadnite si zase dvaja k stolu pre štyroch, ibaže by ste mali dvojité rande a tí zvyšní ešte len prídu).

2. USADENIE

Do tejto fázy sme už plynule prešli v bode 1, takže pokračujeme ďalej. Ak vás usádza čašník/servírka, ktorý vám dokonca odsunie stoličku (hlavne žene, muži v tomto nie sú priorita, ale môže aj obom) a odloží vám aj kabát do šatne či na vešiak, tak ide o naozaj uvedomelý, slušný a profesionálny personál

(POZNÁMKA Č.5: ešte stále sa to však môže pokaziť neskôr). Preto o to píšem, ako o niečom tak trocha výnimočnom, lebo sme na Slovensku. Takže je to naozaj skôr príjemná výnimka ako samozrejmosť...vždy je to o ľuďoch, akí v danom podniku pracujú a aké tam majú podmienky, ale to je na ďalšie písanie.

Takže už sedíte, kabáty/bundy máte odložené a teraz si musíte rýchlo objednať, aby ste nezdržovali ! Samozrejme že nie, to bol VTIP ;) Ale o objednávaní si povieme až nabudúce ;)

3. STÔL

Ako má byť nastretý stôl v À la carte reštaurácií ? V podstate vždy rovnako (miestami sa to môže líšiť v malých detailoch). Takže, keď si sadnete, tak by ste mali mať na stole toto: dezertnú vidličku a lyžičku, kuvertový nôž, nôž na predjedlo (POZNÁMKA Č.6: tieto dva nože vyzerajú rovnako), lyžicu,

nôž na hlavné jedlo, vidličku na predjedlo, vidličku na hlavné jedlo, pohár na víno (štandartne sa nastiera vždy na biele víno), "vodovku", čo je pohár na nealko na malej stopke a látkový (v horšom prípade papierový) obrúsok.

To, ako to má byť poukladané na stole je veľmi jednoduché a uvidíte to na priloženej fotke (POZNÁMKA Č.7: tá fotka je originál fotená mojím mobilom). V podstate sa stačí len trocha zamyslieť. Príbor je ukladaný tak, ako za sebou nasledujú jednotlivé chody. S tým, že najkrajnejší príbor je na prvý chod. Ten najbližšie pri tanieri je na hlavné jedlo, lebo je posledné...teda, ak si nedáte dezert ;)

Lenže POZOR ! Vy môžte prísť len na hlavné jedlo alebo len na polievku. To tam budete mať všetok ten príbor, keď budete potrebovať z toho len dva či tri kusy ? Ten ostatný si môžte hodiť do vrecka a zobrať domov (POZNÁMKA Č.8: toto bol len jeden z ďalších mojich suchých vtipov).

Nemusíte mať starosti, ak ste v naozaj kvalitnej reštike, tak chvíľu potom, ako si objednáte, vám čašník/servírka zo stola vezmú všetok príbor, ktorý nebudete potrebovať (POZNÁMKA Č.9: mal by to robiť v bielych látkových rukaviciach a odkladať si ho na čašnícky podnos).

To platí aj o pohároch. Ak si objednáte, napríklad veľké pivo, tak vám poháre na víno a vodovky odnesú. Alebo ak si dáte červené víno, tak vám pohár na víno len vymenia.

Čo je veľmi dôležité podotknúť, tak príbor na dezert sa nikdy neodostiera zo stola, aj keď si dezert hneď neobjednáte. Pretože ako dobrá prax hovorí, tak väčšinou sa miesto na dezert nájde až po hlavnom jedle...teda niekedy zistíte až počas jedenia, že si ten dezert s kávou predsa dáte ;)



Ale čo keď ste si dali na pitie pivo, ale po dojedení dostanete s partnerkou (alebo s kolegami z práce) chuť na víno. ALE VŠAK POHÁRE NA VÍNO UŽ ČAŠNÍK ODNIESOL (POZNÁMKA Č.10: na tvári máte zdesený výraz tváre) !!! Nič sa nedeje, hneď ako vám zo stola odnesie všetko nepotrebné, tak vám prinesie víno aj s pohármi (POZNÁMKA Č.11: odborný výraz na to, keď vám servírka berie zo stola špinavé taniere a všetko nepotrebné, je debarasovanie/debaras).

A ešte spomeniem malé špecifiká akými sú: príbor na ryby, príbor na steak a "náčinie" na morské potvory (nôž na mušle, kliešte na homára, apod.). Štandartne to na stoloch nastreté nie je, takže, ak si objednáte niečo, na čo by ste takéto nástroje potrebovali, tak vám ich na stôl prinesú počas toho istého procesu, v ktorom vám budú zo stola brať nepotrebný príbor a poháre (teda po objednaní). Pri tých morských zvieratkách vám môžu potrebné príslušenstvo priniesť až spolu s jedlom, aby vám pri predjedle zbytočne nezavadzali, napr. tie spomínané kliešte.

Tak toto by malo byť všetko z prvej časti môjho prvého blogu: "V kvalitnej reštaurácii". Ak toho bolo veľa (čo asi nebolo) kľudne si to prečítajte opakovane a posuňte ďalej, nech sa gastro povedomie na Slovensku dvíha tak ako u zákazníkov, tak aj v reštauráciach.

V ďalšej časti si budeme objednávať, povieme si niečo o tom, aké jedlo má ísť na aký tanier, čo sa nalieva do akých pohárov a možno sa dostaneme až k plateniu. Ale ako sa poznám, tak sa rozpíšem a platenie bude v tretej časti :)

Ďakujem za váš čas a pozornosť, dúfam, že sa čítalo príjemne, a že ste sa čosi nové dozvedeli :) :) :)

Nastretý stôl v À la carte reštaurácií (Miroslav Ďurnek)





PS: Kým sa otvoria reštaurácie, tak si doma aspoň pri jednom obede skúste nastrieť ako v À la carte reštaurácií a jedzte každý chod príslušným príborom ;)